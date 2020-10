Ερυθρός Αστέρας - Ζάλγκιρις 69-75: Ασταμάτητοι οι Λιθουανοί με 3/3 εκτός έδρας! (vid)

Η ομάδα του Μάρτιν Σίλερ έκανε το 3/3 μετά τα τρία πρώτα ματς της διοργάνωσης, έχοντας μετρήσει ισάριθμες νίκες μακριά από το Κάουνας και δη στις έδρες του Ολυμπιακού, της Χίμκι και τώρα του Ερυθρού Αστέρα.

Ο Λούκας Λεκαβίτσιους ήταν εκείνος που πήρε την κατάσταση στα χέρια του, έχοντας την αμέριστη συμπαράσταση των Γιοκουμπάιτις, Λοβέρν σε πρώτη φάση και κατά δεύτερη του «αθόρυβου» Γιανκούνας.

Για τον Ερυθρό Αστέρα που σούταρε με χαμηλά ποσοστά, ο Τζόρνταν Λόιντ ήταν και πάλι εξαιρετικός ωστόσο δεν στάθηκε και αρκετός για λογαριασμό της ομάδας του.

Η Ζάλγκιρις είχε «καθαρό μυαλό» στην τελευταία περίοδο, έπαιξε καλή άμυνα και μπόρεσε να πάρει ένα κλειστό ματς με το οποίο διατήρησε το αήττητο μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές της διοργάνωσης.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Εκμεταλλεύτηκε την υπεροπλία της στα ριμπάουντ (34-23), είχε υψηλό ποσοστό στα δίποντα (61%) ενώ δέχτηκε και μόλις 9 πόντους στην τελευταία περίοδο.

ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Λούκας Λεκαβίτσιους ήταν εγγύηση για την Ζάλγκιρις καθώς στα 24 λεπτά που έμεινε στο παρκέ μέτρησε 16 πόντους με 4/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ασίστ και μόλις 2 λάθη.

ΑΦΑΝΕΙΣ ΗΡΩΕΣ: Ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις έκανε... λίγο απ' όλα (9 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ) ενώ πολύ καλός ήταν και ο Λοβέρν στην επιστροφή του (12π., 8ριμπ.)

ΠΕΡΑΣΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΑΝ: Απαρατήρητοι πέρασαν οι Λάζιτς (0/3 σουτ) και Σιμόνοβιτς (1/4 σουτ).

ΣΗΜΕΙΟ – ΚΛΕΙΔΙ: Η τελευταία περίοδος, όταν η Ζάλγκιρις δέχθηκε μόλις 9 πόντους.

Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Το φοβερό κάρφωμα του Τζόρνταν Λόιντ τη στιγμή που ο Ριθ του δημιουργούσε χώρο αφήνοντας εκτός φάσης τον Λοβέρν.

.@mrjloyd with the fake and SLAM!

#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/9nvAmciWhe

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 13, 2020