Ζενίτ: «Θέλουμε να παίξουμε αλλά είναι αδύνατον με 6 παίκτες»! (pic)

Παραμονές της πρώτης «διαβολοβδομάδας» στην EuroLeague και των εκτός έδρας αναμετρήσεων με τις Μπασκόνια (13/10) και Βαλένθια (15/10), η Ζενίτ μετράει 11 κρούσματα κορονοϊού.

Οκτώ παίκτες και τρεις προπονητές, μεταξύ αυτών ο Τσάβι Πασκουάλ έχουν Covid-19 και ο Αλεξάντερ Τσέρκοβνι παραχώρησε συνέντευξη στην Sport-Express όπου αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί τη Ζενίτ.

- Η ομάδα δεν θα ταξιδέψει στην Ισπανία αν η EuroLeague αρνηθεί την αναβολή των αγώνων;

«Θέλουμε να παίξουμε όμως είναι αδύνατον με έξι παίκτες! Σίγουρα θα μπορούσαμε να συγκεντρώσουμε τον μίνιμουμ αριθμό των οκτώ παικτών που απαιτούνται προσθέτοντας αθλητές από την εφηβική ομάδα όμως θεωρώ ότι δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε κάτι τέτοιο. Κατ' αρχάς, κάθε μέρα έχουμε νέα κρούσματα και ουδείς μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν άλλα. Επίσης, αν βρεθεί θετικό κρούσμα της Ζενίτ κατά τη διάρκεια της παραμονής μας εκεί, σημαίνει ότι θα πρέπει να μείνει στην Ισπανία για δυο εβδομάδες. Κάθε μέλος της ομάδας μας είναι πολύ πιο σημαντικό από ένα αποτέλεσμα».

- Τι περιμένετε από την EuroLeague και τη VTB League;

«Αμφότερες οι λίγκες έχουν κανονισμούς για ανάλογες καταστάσεις. Ενημερώσαμε χθες (11/10) την EuroLeague σχετικά με την έκτακτη κατάσταση που επικρατεί στην ομάδα, αμέσως με το που μάθαμε τα αποτελέσματα. Περιμένουμε την απόφαση. Οι κανονισμοί είναι ίδιοι για όλους».

