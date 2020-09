Μπάγερν - Ολυμπιακός: Έλις κλέβει και... Έλις καρφώνει! (vid)

Μπορεί στο πρώτο μισό του ματς ο Ουέιντ Μπόλντγουϊν να πραγματοποίησε το πιο εντυπωσιακό κάρφωμα του ματς, αλλά στο 3ο δεκάλεπτο είχε να ανταγωνιστεί τον... άλλοτε συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό, Οκτάβιους Έλις.

Ο Αμερικανός σέντερ των «ερυθρολεύκων» έκλεψε τη μπάλα στην επίθεση της Μπάγερν και δεν είχε κανένα πρόβλημα να καρφώσει εντυπωσιακά στο ανοικτό γήπεδο!

Δείτε την εξαιρετική προσπάθεια του Έλις

.@Tay_UC2 with the steal and SLAM for @olympiacosbc #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/Sk8OnbXsv3

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) September 16, 2020