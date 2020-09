Μπάγερν - Ολυμπιακός: Εντυπωσιακό κάρφωμα ο Μπόλντγουιν ανάμεσα από δύο! (vid)

Ο πρώην παίκτης των «ερυθρολεύκων» και νυν της Μπάγερν Μονάχου ήταν άκρως εντυπωσιακό στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα στο τουρνουά της Βαλένθια.

Με προσωπική ενέργεια, έκανε το drive, πάτησε γερά και κάρφωσε ανάμεσα από τους Μάρτιν και Βεζένκοβ οι οποίοι μάταια προσπάθησαν να τον ανακόψουν.

Δείτε το εντυπωσιακό του κάρφωμα

.@The_Fourth_Wade goes inside and attacks the RIM! @fcb_basketball currently leads by 6! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/syZWE3uQC0

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) September 16, 2020