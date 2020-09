Ορεξάτος ο Σίκμα στο φιλικό κόντρα στην Αρμάνι. Ο παίκτης της Άλμπα με μια υπέροχη προσπάθεια έστειλε τη μπάλα στο καλάθι.

Μεγάλη φάση έβγαλε και ο Ολίντε.

.@LCSikma43 is back like he never left #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/cSJDaexdZf

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) September 12, 2020