Νέντοβιτς: «Χαρούμενοι για την επιστροφή στη δράση»! (vid)

Πρώτο ευρωπαϊκό... ανεπίσημο τεστ για τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ, ο οποίος θα αναμετρηθεί με την ομάδα του Κάουνας, στο πλαίσιο του «We Are Back Preseason Tour».

Ο Νεμάνια Νέντοβιτς έκατσε δήλωση στην κάμερα της Euroleague κι έδειξε πόσο χαρούμενος είναι.

«Αγαπητοί φίλαθλοι της Euroleague είμαστε πολύ χαρούμενοι που επιστρέφουμε. Φυσικά δεν είναι το ίδιο χωρίς εσάς, οπότε σας περιμένουμε. Ελπίζω να μπορέσετε να είστε κοντά μας όσο το δυνατόν πιο σύντομα», είπε σχετικά.

.@nedovic1624 it’s good to see you again! #EuroLeagueIsBack pic.twitter.com/7nLlQ688nO

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) September 12, 2020