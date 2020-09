Media day για τον Παναθηναϊκό και οι «πράσινοι» παρουσίασαν μερικές στιγμές της διαδικασίας.

Την τιμητική του είχε ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ενώ Ντίνος Μήτογλου και Ιωάννης Παπαπέτρου κοντραρίστηκαν στα τρίποντα.

Oh Hey

Just the EuroLeague and @paobcgr legend Dimitris Diamantidis#EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/0PjCZlaVXj

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) September 9, 2020