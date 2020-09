Σειρά έχει ο Παναθηναϊκός στις Media Days της Euroleague και οι «πράσινοι» φορούν τα... καλά τους για να υποδεχθούν τους εκπροσώπους του Τύπου. Φυσικά, όπως ήταν αναμενόμενο, την παράσταση «κλέβει» ο Δημήτρης Διαμαντίδης, τον οποίο και με χαρά χαιρέτησε το επίσημο twitter της διοργάνωσης.

Oh Hey

Just the EuroLeague and @paobcgr legend Dimitris Diamantidis #EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/0PjCZlaVXj

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) September 9, 2020