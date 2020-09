EuroLeague: Το ιστορικό καλάθι του Πρίντεζη στην Πολή υποψήφιο του 8ου γύρου (vid)

Η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση συνεχίζει να ψάχνει την καλύτερη φάση της δεκαετίας και στον 8ο γύρο έχει συμπεριλάβει και τους δύο «αιώνιους».

Φυσικά ξεχωρίζει το «πεταχτάρι» του Πρίντεζη στον τελικό της Κωνσταντινούπολης το 2012 με το οποίο ο Ολυμπιακός στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης, ενώ ανάμεσα στις υποψήφιες φάσεις βρίσκεται και μια ασίστ του Μάρκους Ντένμον όταν αγωνιζόταν στον Παναθηναϊκό.

Μέσα σ' όλα και το φοβερό καλάθι του Λούκα Ντόντσιτς σχεδόν από τη μία άκρη του παρκέ στην άλλη σε ματς μεταξύ Ρεάλ και Μπαρτσελόνα.

Round 8 is LIVE!

Pick your favorite from these 'Play Of The Decade' nominees... some BIG moments here!#EuroLeague20 pic.twitter.com/WigRl7kcc3

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) September 4, 2020