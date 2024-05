Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός πρωταγωνίστησαν σε αρκετές στιγμές της σεζόν, με πολλές εξ αυτών να παίρνουν θέση στο Top-10 της χρονιάς.

Μια EuroLeague γεμάτη από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό είχαμε τη σεζόν 2023-24. Κάτι που αποτυπώθηκε από τις προκρίσεις των δύο ομάδων στο Final Four της διοργάνωσης και από τις κορυφαίες φάσεις της σεζόν.

Που έχουν «πράσινο» και «ερυθρόλευκο φόντο, με αρκετούς εκ των πρωταγωνιστών των «αιωνίων» να παίρνουν θέση. Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης που μπλόκαρε τον Ριβέρο, ο Μόουζες Ράιτ που σταμάτησε τον Γιαν Βέσελι, ο Ματίας Λεσόρ που έκανε πόστερ τον Βενσάν Πουαριέ.

Φάσεις που δε θα ξεχάσει κανείς από τη φετινή σεζόν, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να κατακτά την κορυφή. Με την απίθανη κυκλοφορία της μπάλας και την επίθεση που έκανε απέναντι στη Μακάμπι στο Βελιγράδι, όπου κατέληξε στην τρομερή ασίστ του Σέρχι Ροντρίγκεθ στον Βενσάν Πουαριέ.

