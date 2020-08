Η προετοιμασία της Φενέρμπαχτσε έχει ξεκινήσει και το πρωί οι παίκτες είχαν να τρέχουν σε χορτάρι.

Στο ποδοσφαιρικό γήπεδο που γυμνάστηκαν βρέθηκε μία μπάλα ποδοσφαίρου κι έτσι ξεκίνησε το παιχνίδι.

Μαχμούτογλου και Βέσελι έδειξαν πως μπορούν να συνεργαστούν και στο ποδόσφαιρο.

Δείτε το βίντεο...

@melihmahmutoglu and @JanVesely24 combining just as well at football!#EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/bMx03qLmKD

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) August 12, 2020