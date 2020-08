Παναθηναϊκός: Με Διαμαντίδη και Σπανούλη η ομάδα της δεκαετίας στην EuroLeague! (pic & vid)

Η EuroLeague Basketball ζήτησε από τους φιλάθλους να αναδείξουν, μέσω ψηφοφορίας την κορυφαία ομάδα του Παναθηναϊκού την τελευταία δεκαετία.

Η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση ανακοίνωσε τα αποτελέσματα και στις επιλογές των φιλάθλων κυριαρχούν παίκτες από την ομάδα του Βερολίνου!

Ο Παναθηναϊκός του 2008-09 ήταν, για πολλούς η καλύτερη ομάδα όλων των εποχών στην ιστορία της EuroLeague και η πληρέστερη που εμφάνισαν ποτέ οι «πράσινοι», κατακτώντας το triple crown.

«Εκείνος ο Παναθηναϊκός ήταν αριστούργημα, κάτι εντυπωσιακό» είχε αναφέρει σχετικά στη συνέντευξη του στο gazzetta.gr ο Ντούσαν Κέτσμαν, προσθέτοντας: «Σκεφτείτε… Είχαμε τρεις σούπερ σταρ στα γκαρντ (Διαμαντίδης, Γιασικεβίτσιους, Σπανούλης) και ψηλούς όπως ο Πέκοβιτς, ο Μπατίστ, ο Φώτσης και ο Τσατσαρής! Τότε η ομάδα είχε πολλούς πρωτοκλασάτους παίκτες και η δουλειά του κόουτς Ομπράντοβιτς ήταν να τους κάνει όλους χαρούμενους με τους ρόλους και τα λεπτά συμμετοχής».

Παρεμπιπτόντως, η ομάδα του 2009 έβγαλε 5 + 1 προπονητές: Τους Κέτσμαν, Γιασικεβίτσιους, Μπατίστ, Τσαρτσαρή, Χατζηβρέττα συν τον Φραγκίσκο Αλβέρτη που κατέκτησε το πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό, το 2014!

1. Δημήτρης Διαμαντίδης

2. Μάικ Μπατίστ

3. Νικ Καλάθης

4. Σαρούνας Γιασικεβίτσιους

5. Αντώνης Φώτσης

6. Τζέιμς Γκιστ

7. Κώστας Τσαρτσαρής

8. Ντρου Νίκολας

9. Νίκολα Πέκοβιτς

10. Βασίλης Σπανούλης

