Κορονοϊός: Οι ευχές της Αναντολού Εφές στον Ιτούδη (pics)

Ο Έλληνας προπονητής της «ομάδας του στρατού» βρέθηκε θετικός στον Covid-19, όπως ανακοίνωσε η ΤΣΣΚΑ μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο Twitter.

Αντίθετα, αρνητικά βρέθηκαν τα τεστ στα οποία υποβλήθηκαν ο σύζυγος και η κόρη του.

«Λυπούμαστε βαθιά με την είδηση ότι ο Δημήτρης Ιτούδης βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. Ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση στον κ. Ιτούδη και σε αυτούς που πάσχουν από τον Covid-19» ήταν το μήνυμα της Εφές.

We are deeply saddened upon hearing @cskabasket head coach @ItoudisD was tested positive for Covid-19.

We wish quick recovery to Mr. Itoudis and to the ones suffering from the Covid-19. pic.twitter.com/rwhrCrYZh9

