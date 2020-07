Ο Σλούκας σαν τον Καραμανλή!

Μιλάμε για κέντα φλος, κατά πώς το λένε και στο πόκερ!

Εγώ - για να πω την αμαρτία μου - πόκερ ούτε παίζω, ούτε και ξέρω - αλλά επειδή έχω αθεράπευτη μανία με τις επετείους και με τις συμπτώσεις, αυτό που έγινε χθες όντως ήρθε κι έδεσε με μια από δαύτες…

Θα γυρίσω 46 χρόνια πίσω…

Στις 24 Ιουλίου του 1974 η Ελλάδα βγήκε από τον γύψο, όπως ήταν η δόκιμη έκφραση της εποχής σημαίνοντας την κατάλυση της χούντας των συνταγματαρχών (μετά το πραξικόπημα κατά του αρχιεπισκόπου Μακαρίου και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο) και την αποκατάσταση της δημοκρατίας.

Τότε ήταν ημέρα Τετάρτη και ενόψει της επιστροφής του εξόριστου Κωνσταντίνου Καραμανλή από το Παρίσι και του σχηματισμού κυβέρνησης εθνικής ενότητας, η εφημερίδα «Βραδυνή» έβγαλε έκτακτη έκδοση αργά το απόγευμα …

Στο πρωτοσέλιδο δέσποζαν ένας οκτάστηλος τίτλος και η φωτογραφία του μέλλοντος πρωθυπουργού…

Ο τίτλος ήταν «ΕΡΧΕΤΑΙ ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στις 12 στην Αθήνα»!

Σαράντα έξι χρόνια αργότερα, στην εποχή των social media και των λοιπών εναλλακτικών και μοντέρνων τρόπων ενημέρωσης, την (ούτως ή άλλως αναμενόμενη, αλλά εξίσου περιπόθητη από τους Πειραιώτες) επιστροφή του Κωνσταντίνου Σλούκα στην Ελλάδα δεν την έκαναν βούκινο οι εφημερίδες…

Τις πρόλαβε το Internet, αλλά ξα τους!

Ο Καραμανλής είχε γυρίσει στην Αθήνα με το αεροπλάνο που του παραχώρησε γι’ αυτό το νόστιμον ήμαρ ο τότε πρόεδρος της Γαλλίας Βαλερί Ζισκάρ ντ Εστέν…

Ο Σλούκας δεν γύρισε βεβαίως με το αεροπλάνο που ούτως ή άλλως δεν θα του παραχωρούσε ο Ταγίπ Ερντογάν!

Πάλι καλά που πρόλαβε κιόλας να γυρίσει διότι με τη φόρα που έχει πάρει ο Σουλτάνος, μετά τη μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε τζαμί, δεν αποκλείεται να έκανε και τον Σλούκα ιμάμη!

Εντάξει μη βαράτε μωρέ, γράφω και καμιά χαζομάρα για να περάσει η ώρα…

Στην ανακοίνωση την οποία απέστειλε στα ΜΜΕ χθες στις 18:51 η ΚΑΕ Ολυμπιακός τόνιζε «ο Σλούκας επέστρεψε στο λιμάνι του». Λίγο νωρίτερα στα… προεόρτια της, ο Σαλονικιός γκαρντ εμφανιζόταν, δίκην αλληγορίας και α λα Καρμέλο Αντονι, καβάλα σε ένα άλογο να αναγγέλλει «I'm coming home, I'm coming home. Tell the world that I'm coming home...».

Γύρισε στο σπίτι του και μένει να φανεί τι θα σηματοδοτήσει αυτή η παλιννόστηση, που επίσης πολιτικοποιήθηκε: το εννοώ αυτό διότι έγινε, λέει, θέμα σε έναν διάλογο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΚΙΝΑΛ, Παύλο Χρηστίδη…

Πάλι καλά που δεν βγάλαμε καμιά ρηματική ανακοίνωση για να τρολάρουμε τους Τούρκους που εδώ και καιρό μας κάνουν κόνξες!

Τέρμα τα πολιτικά, πάμ’ παρακάτω…

Παρακάτω είναι οι επιστροφές που έχουν πολύ μεγάλη πέραση τις τελευταίες ημέρες ένθεν και εκείθεν του Σαρωνικού, του Θερμαϊκού και του Βοσπόρου!

Μέσα σε λίγες μέρες, λοιπόν, αποδείχθηκε πως κάποια βαζάκια με… μέλι είναι κρυμμένα στα ντουλάπια των αποδυτηρίων του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και του ΟΑΚΑ, αλλιώς δεν εξηγείται το παρατεταμένο και διαχρονικό κύμα των επιστροφών...

Με τόσες από δαύτες που συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες, βγαίνει προφητικός (εκτός από τον Σλούκα, που έχω ράμματα για τη γούνα του, αλλά επιφυλάσσομαι για λίγο παρακάτω) και ο Κωνσταντίνος Καβάφης με τον τίτλο ενός ποιήματος του…

«Επέστρεφε», αν και εκεί υπάρχει ένα γραμματικό λάθος, υπό την έννοια ότι η προστατική δεν παίρνει αύξηση!

Ψιλά γράμματα…

Πλάκα πλάκα ο Ολυμπιακός Πειραιώς έχει άλλη μια κοινή συνισταμένη με την εκ Χαλκίδος ορμώμενη συνονόματη, ομόχρωμη και κατά έναν χρόνο νεαρότερη του, ομάδα...

Για ποιο λόγο το γράφω αυτό; Ένεκα της παλίρροιας στον πορθμό του Ευρίπου, όπου, ως γνωστόν, τα αποκαλούμενα «τρελά νερά» αλλάζουν κατεύθυνση κάθε έξι ώρες...

Πότε πηγαίνουν μπροστά και πότε πίσω, όπως ακριβώς συμβαίνει και με πλείστους όσους παίκτες και προπονητές των Πειραιωτών, που ο ένας μετά τον άλλον υποκύπτουν στον πειρασμό της επιστροφής και βιώνουν το νόστιμον ήμαρ!

Βεβαίως για τον Σλούκα που ελλιμενίσθηκε ξανά στις όχθες του Σαρωνικού (ως μόνιμος κάτοικος και όχι ως επισκέπτης στα ματς με τη Φενέρμπαχτσε), αυτό είναι ένα déjà vu...

Ο Σαλονικιός γκαρντ δεν θα εγγράψει τη δεύτερη θητεία του στον Ολυμπιακό, αλλά την τρίτη και ούτως ειπείν, θα ισοφαρίσει τον πρώην και νυν συμπαίκτη του, Γιώργο Πρίντεζη, ο οποίος ξαναγύρισε στον Πειραιά μετά τα διαλείμματα στην Ολύμπια Λάρισας και στην Ουνικάχα Μάλαγα...

Συν τοις άλλοις ο Σλούκας ξεπερνάει τον Κώστα Παπανικολάου ο οποίος είχε επανακάμψει για τη δεύτερη θητεία του μετά το πέρασμα του από την Μπαρτσελόνα, τους Ρόκετς και τους Νάγκετς, αλλά και προηγούμενους παίκτες και προπονητές που ξαναγύρισαν στα κόκκινα λημέρια: Φαίδων Ματθαίου, Στιβ Γιατζόγλου, Γιάννης Ιωαννίδης, Ντούσαν Ιβκοβιτς, Μίλαν Τόμιτς, Θοδωρής Παπαλουκάς, Γιώργος Μπαρτζώκας, Γιάννης Σφαιρόπουλος και πάει λέγοντας...

Οι Αγγελόπουλοι έσφαξαν τον… μόσχον τον σιτευτόν για να υποδεχθούν πίσω τον Σλούκα, ενώ την ίδια στιγμή ο Παναθηναϊκός παρουσιάζει δυο δικά του déjà vu: τον Λευτέρη Μποχωρίδη και τον Ζακ Ογκαστ που ξαναφορούν την πράσινη φανέλα με την οποία αγωνίσθηκαν κιόλας παρέα κατά τους πρώτους δυο μήνες της σεζόν 2017-18.

Αλλά ο Μποχωρίδης και ο Ογκαστ είναι... νινιά ακόμα! Σοβαρολογώ διότι αμφότεροι ωχριούν μπροστά στον Αντώνη Φώτση με τις τέσσερις διακεκομμένες θητείες ή ακόμη και στον Βασίλη Ξανθόπουλο που «έγραψε» τρεις!

Για τον «Batman» ο Παναθηναϊκός αποτελούσε ανέκαθεν την Ιθάκη και συμβόλιζε το δικό του νόστιμον ήμαρ, που το βίωσε τετράκις μέσα σε μια εικοσαετία, προερχόμενος πότε από τον Ηλυσιακό (1997-2001), πότε από τους Μέμφις Γκρίζλις, (2002-03), πότε από τη Ντιναμό Μόσχας (2008-11) και πότε από την Αρμάνι Μιλάνο (2013-17)

Ο Ξανθόπουλος το διέπραξε τρεις φορές (2004-05, 2006-07, 2012-13), ενώ από δυο περάσματα έχουν να επιδείξουν ο Ιμπράημ Κουτλουάι, ο Βασίλης Σπανούλης, ο Σαρούνας Γιασικέβτισους, ο Μάικ Μπατίστ (με σούμα δέκα σεζόν), ο Νικ Καλάθης, ο Πατ Καλάθης, ο Ιαν Βουγιούκας, ο Γιώργος Παπαγιάννης, ο Μάικ Τζέιμς, ο Στεφάν Λάσμε και ο Ειντριαν Πέιν.

Αφήνω έξω από αυτό τον λογαριασμό τους προπονητές , διότι θα μπλέξω ακόμη περισσότερο, αλλά τιμής ένεκεν δέον να αναφερθεί ο Αργύρης Πεδουλάκης με μια θητεία ως παίκτης και τρεις ως προπονητής!

Τι ράμματα ‘έχω για τη γούνα του Σλούκα;

Εδώ σε θέλω μάστορα!

Ο λεγάμενος ροβόλησε προς Νέο Φάληρο μεριά το καλοκαίρι του 2008 όντας μια επιλογή του Παναγιώτη Γιαννάκη που τότε σχολιάσθηκε ποικιλοτρόπως και πάντως δεν προκάλεσε θύελλα ενθουσιασμού, όπως λέει και το παλιό δημοσιογραφικό κλισέ...

Ήταν κιόλας ολίγον τι τροφαντός ο Κωστάκης, χώρια που το καλοκαίρι του 2010 όταν ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού ο Ντούσαν Ιβκοβιτς τον έστειλε σούμπιτο στον Αρη ως δανεικό και τον...ξανάφαγε στη μάπα μετά από έναν χρόνο, όταν ο Σλούκας επέστρεψε με τις δάφνες του καλύτερου νέου παίκτη του πρωταθλήματος...

Τον τελευταίο καιρό-και από τη στιγμή που άρχισαν οι κλυδωνισμοί και εμφανίσθηκε το κύμα φυγής στα παράλια του Βοσπόρου- ο τριαντάχρονος γκαρντ έριξε χυλόπιτα και στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας και στη Ρεάλ Μαδρίτης και στην Μπαρτσελόνα, αλλά δεν την ξανάριξε στον Ολυμπιακό: του(ς) φτάνει αυτή που έπεσε εκείνο το ζεστό μεσημέρι της 26ης Ιουνίου του 2015 στα επί της οδού Δραγατσανίου κείμενα γραφεία των επιχειρήσεων των αδελφών Αγγελόπουλου.

Στα πέντε χρόνια που μεσολάβησαν από τότε, ο Ολυμπιακός στο ρόλο του γαμπρού και ο Σλούκας ως πολύφερνη νύφη φλέρταραν άλλες δυο φορές, αλλά η τρίτη απέβη και η... φαρμακερή!

Τότε, λοιπόν, ο Σλούκας, κατεβαίνοντας από την «Arcadia», μετά το τετράωρο ραντεβού του με τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο και τον Γιώργο Σκινδίλια, ο Σλούκας είδε τους δημοσιογράφους που ξεροστάλιαζαν για να μάθουν τα καθέκαστα και τους είπε τρεις λέξεις...

«Δεν θα μείνω»!

Κάποιος παρατυχών φίλαθλος του φώναξε «για τα λεφτά γίνονται όλα» και ο Σλούκας του απάντησε «δεν έπαιξε ρόλο αυτό»: το είπε και το εννοούσε, διότι την τελευταία προσφορά του Ολυμπιακού που έφτανε τα 2.600.000 για τριετές συμβόλαιο (λέγεται ότι) δεν την περίμενε και του ήρθε κάπως!

Απλώς στην προκειμένη περίπτωση και επειδή προφανώς είχε δώσει τον λόγο του στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ενώ από πριν είχε βουίξει κιόλας ο κόσμος για ένα ραντεβού τους, δεν επιβεβαιώθηκε η ατάκα που ακούγεται στο «Νονό» (με άλλο νόημα) και λέει «θα σου κάνω μια προσφορά που δεν θα μπορείς να αρνηθείς»...

Πέντε χρόνια αργότερα, Σλούκας δεν μπορούσε να αρνηθεί την προσφορά του Ολυμπιακού!

Εκείνο το μοιραίο απόγευμα της 26ης Ιουνίου του 2015, λίγη ώρα μετά το «Δεν θα μείνω», ο Σλούκας είχε προβεί σε μια φορτισμένη συναισθηματικά γραπτή ανακοίνωση, που ο ίδιος διευκρίνιζε ότι δεν ήθελε να είναι «απλή δήλωση αποχαιρετισμού»...

Σε αυτήν διευκρίνιζε ότι «πήρα μια απόφαση αποκλειστικά και μόνο με αγωνιστικά κριτήρια, δεν ήθελα η όλη υπόθεση να μετατραπεί σε σίριαλ και δεν έβαλα ποτέ τον Ολυμπιακό σε καμιά διαδικασία πλειστηριασμού»...

Η δήλωση κατέληγε με μια σημαδιακή ατάκα, που τότε πολλοί τη διάβασαν και είπαν «άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε», αλλά μετά από πέντε χρόνια, εκείνες οι επτά λέξεις αποδεικνύονται προφητικές και επιβεβαιώνονται στο ακέραιο...

«Δεν λέμε αντίο, αλλά εις το επανιδείν»!

Ένα το κρατούμενο με τις προφητείες, υπάρχει και δεύτερο που κατεγράφη σε ανύποπτο χρόνο και το παραποιώ επίτηδες…

Στις 14 Ιουνίου του 2015, αμέσως μετά τον τρίτο τελικό των play offs (Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός) και την κατάκτηση του τίτλου με sweep ο Σλούκας που εκείνο το βράδυ είχε παίξει σκάρτα δώδεκα λεπτά, είχε ερωτηθεί από τον Αρη Μπάρκα σε ζωντανή σύνδεση στην Cosmote TV σχετικά με το μέλλον του, καθώς έληγε το συμβόλαιο του…

Είπεν και ελάλησεν λοιπόν τότε: «Δεν έχουμε πει κάτι ακόμα. Είμαι δεμένος με την ομάδα. Θα γίνει συζήτηση και θα μιλήσω με τον προπονητή για να δω τι ρόλο έχει στο μυαλό του για μένα. Θα κοιτάξω το καλύτερο για το μέλλον μου, είμαι επαγγελματίας και ελπίζω να ‘ναι στον Ολυμπιακό. Το χρηματικό δεν είναι πρόβλημα, πέντε πάνω, πέντε κάτω…».

Αυτό ακριβώς είπε τότε, αυτό ακριβώς συνέβη τώρα…

Πέντε πάνω, πέντε κάτω, εννοούσε τα πέντε χρόνια που έπαιξε στη Φερνέρμπαχτσε, προτού ξαναγυρίσει στον Ολυμπιακό!