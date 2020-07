Όπως ανέφερε ο Λιθουανός δημοσιογράφος Ντονάτας Ουρμπόνας, ο 23χρονος Εχόντας είχε βρεθεί στο μεταγραφικό στόχαστρο των «πρασίνων» ωστόσο δεν προχώρησαν σε κάτι περισσότερο λόγω της έλλειψης εμπειρίας σε υψηλό επίπεδο.

Παρόλα αυτά, και όπως συνεχίζει ο δημοσιογράφος, ο παίκτης της Ρίτας έχει «κεντρίσει» το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων.

EuroCup Rising Star Trophy winner 2019 Martynas Echodas is drawing interest from Euroleague, VTB, Turkish and Spanish teams (including Estudiantes), I'm told. Panathinaikos was interested but wanted a more experienced big man. Echodas still has Rytas extension offer on the table. https://t.co/JR42EiXjV5

— Donatas Urbonas (@Urbodo) July 9, 2020