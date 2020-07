Αναμφίβολα η Αρμάνι έχει κλέψει την παράσταση στη Euroleague στο θέμα των μεταγραφών.

Οι Ιταλοί ανακοίνωσαν την απόκτηση του Σέιβον Σιλντς για τα επόμενα 2 χρόνια.

Η ομάδα του Μιλάνου έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να πάρει και τους, Τζίτζι Ντατόμε, Κάιλ Χάινς, Μάλκολμ Ντιλέινι, Κέβιν Πάντερ, ενώ ανανέωσε και τον Ταρζέφσκι για την front line της.

Φέτος ο Δανός μέτρησε 26 ματς με τη Μπασκόνια στη Euroleague και μέτρησε 9.5 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 1 ασίστ ανά ματς.

L'Olimpia punta su Shavon Shields: "Estasiato di far parte di un Club con questa storia" https://t.co/SpTIvHpd47

Olimpia is counting on Shavon Shields: "I'm excited to be part of this historic Club" https://t.co/eGsuVeQjtA#insieme #WelcomeShavon@shields3uno pic.twitter.com/8lOIWxXcZn

limpia Milano (@OlimpiaMI1936) July 9, 2020