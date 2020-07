Βαλένθια: Ανακοίνωσε Ντέρικ Ουίλιαμς! (pic)

Η Βαλένθια τα είχε βρει σε όλα με τον Ντέρικ Ουίλιαμς και το μόνο που απέμενε ήταν η επίσημη ανακοίνωση.

Πλέον ήρθε και αυτή, αφού οι Ισπανοι έκαναν γνωστή τη συμφωνία των 2 πλευρών για ένα χρόνο

Με αυτόν τον τρόπο ανεβαίνουν επίπεδο στην frontiline τους.

Ο Αμερικανός ψηλός αγωνίστηκε στη Φενέρ τη σεζόν που τελείωσε και είχε 11.3 πόντους και 3.9 ριμπάουντ μέσο όρο με 37.3% στα τρίποντα. Πριν τους Τούρκους είχε παίξει στη Μπάγερν.

Welcome to the #FamiliaTaronja, @DWXXIII!

Cas Valencia Basket alcanza un acuerdo con Derrick Williams para la próxima temporadahttps://t.co/iWMF5q1fNC

Val https://t.co/lXNprRbkkK

Eng https://t.co/3KeGhFOf1u#EActíVate

Colabora @puleva pic.twitter.com/fMe1zLHf0s

— Valencia Basket Club (@valenciabasket) July 8, 2020