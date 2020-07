Χίμκι: Ανανέωσε και ο Μπούκερ! (pic)

Ανανεώσεων συνέχεια για τη Χίμκι που συνεχίζει να κλείνει τα... μέτωπα.

Με τον ηγέτη Αλεξέι Σβεντ και τους Μόνια-Βιάλτσεφ, ακόμα ένας παίκτης θα βρίσκεται στη Ρωσία και τη νέα σεζόν.

Ο Ντέβιν Μπούκερ επέκτεινε το συμβόλαιο του για μια ακόμη σεζόν, όμως ανακοίνωσε η ομάδα. Φέτος είχε 11.6 πόντους και 4.8 ριμπάουντ στη Euroleague

Девин Букер продлил контракт с «Химками»! / Devin Booker stays at Khimki for on more year!

Last year the dominating big man was MVP of Round 13 in @EuroLeague and February MVP in the @VTBUL. pic.twitter.com/vuKlXTL5ag

— BC Khimki (@Khimkibasket) July 5, 2020