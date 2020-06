Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Ρώσος σταρ δεν πρόκειται να το... κουνήσει ρούπι από τη Μόσχα, καθώς θα παραμείνει στην Χίμκι τουλάχιστον μέχρι και το καλοκαίρι το 2023!

Η Χίμκι ανακοίνωσε και επίσημα την ανανέωση με τον Αλεξέι Σβεντ, ο οποίος υπέγραψε νέο τριετές συμβόλαιο!

Φέτος μέτρησε κατά μέσο όρο 21,4 πόντους έχοντας επίσης 6,2 ασίστ, ενώ σούταρε με ποσοστό 47% στα δίποντα, 33% στα τρίποντα και 89% στις βολές.

Алексей Швед остаётся в «Химках»! Контракт с лучшим российским игроком подписан на три года / Alexey Shved stays at Khimki! The best russian player has signed the new three year contract with the club! @VTBUL @EuroLeague pic.twitter.com/rUO6iS8poq

— BC Khimki (@Khimkibasket) June 30, 2020