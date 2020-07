«Ο Κοκόσκοφ θα τελειώσει την σεζόν με τους Κινγκς και μετά θα πάει στη Φενέρ» (pic)

Σύμφωνα με το «Athletic» ο Ιγκόρ Κοκόσκοφ θα ακολουθήσει κανονικά την αποστολή των Κινγκς στο Ορλάντο.

Η ομάδα του Σακραμέντο θα έχει στον πάγκο της τον Σέρβο προπονητή μέχρι να ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις της στα παρκέ του NBA.

Στην παρούσα φάση οι Κινγκς βρίσκονται στην 11η θέση και η θέση τους στα playoffs δεν είναι εύκολη υπόθεση.

Η Φανέρμπαχτσε ίσως χρειαστεί να ξεκινήσει την προετοιμασία της με κάποιον συνεργάτη του Κοκόσκοφ.

Kokoskov will still finish out the season with the Kings and be in Orlando, per source https://t.co/Q6LFbaCi0z

— Jason Jones (@mr_jasonjones) July 2, 2020