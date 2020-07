Εφές: Πρωταθλήτρια στα Devotion Marketing Awards της Euroleague (pics)

Η τουρκική ομάδα πήρε το χρυσό βραβείο για τη σεζόν 2019-20 στα Devotion Marketing Awards, βραβεία τα οποία διοργανώνει η Euroleague για να τιμήσει την δουλειά που κάνουν εκτός παρκέ οι ομάδες της. Η Αναντολού Εφές ήταν ο συνολικός νικητής για την δράση και το σχεδιασμός της στρατηγικής της στη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού.

«Ο σύλλογος έκανε την υγεία επίκεντρο της καμπάνιας της κι ενσωμάτωσε σε αυτή τους φιλάθλους, τους κατόχους διαρκείας και τους χορηγούς, για να μεγιστοποιήσει το αποτέλεσμα. Ο σύλλογος διοργάνωσε πολλά ψηφιακά events στην ιστοσελίδα του και στα social media. Επίσης, εστίασε στους τρόπους ψηφιοποίησης της εμπειρίας του παιχνιδιού, για την δημιουργία ενός καινοτόμου περιεχομένου και νέων μοντέλων εσόδων», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Avrupa’nın En İyi Pazarlama Yapan Kulübü! Tüm @EuroLeague ve @EuroCup takımlarının dahil olduğu #EuroLeague Devotion #Pazarlama Ödülleri’nde bir kez daha Altın Ödül’ün sahibi ve bu ödülü dört kez kazanan Avrupa’daki tek kulüp olduk! #BenimYerimBurası pic.twitter.com/IARg12weKP — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) July 1, 2020

Ο Ερυθρός Αστέρας πήρε το ασημένιο βραβείο, επειδή έκανε νέο ρεκόρ προσέλευσης στη σεζόν 2019-20, ενώ έδωσε μεγάλη προσοχή σε οικογένειες και νεαρούς φιλάθλους, βελτιώνοντας τις δραστηριότητες στα τάιμ άουτ και στην ανάπαυλα. Ακόμη, δημιούργησε και την καμπάνια «together we stand, together we can» και μαζί με τον Μπίλι Μπάρον παρουσίασαν ένα πρόγραμμα γυμναστικής, στη διάρκεια της καραντίνας.

KK Crvena zvezda mts sa ponosom objavljuje da je danas na sastanku @EuroLeague u Barseloni nagrađen srebrnom medaljom za najbolju marketing strategiju i marketing u konkurenciji svih klubova Evrolige i Evrokupa za sezonu 2019-2020!#WeAreTheTeam #kkczhttps://t.co/RpKvFzwvro — KK Crvena zvezda (@kkcrvenazvezda) July 1, 2020

Η Φενέρμπαχτσε ήταν αυτή που έλαβε το χάλκινο βραβείο, επειδή μαζί με το χορηγό της, τη Beko, πήραν μέρος σε μια παγκόσμια πρωτοβουλία, την «Eat like a pro», που στόχο είχε την ενδυνάμωση της νεότερης γενιάς, για να ζήσει πιο υγιεινά και να βοηθήσει τους γονείς να βάλουν μια σωστή διατροφή στα παιδιά τους. Σημειώνεται πως η συμμετοχή των παικτών σε αυτό ήταν καταλύτης για την επιτυχία.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague Pazarlama Ödülleri 2020’de bronz ödül sahibi oldu. https://t.co/ZkCdWqi9PD pic.twitter.com/WmhDMPwJa0 — Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) July 1, 2020

Οι νικητές ανακοινώθηκαν στην διάρκεια του EuroLeague Business Area Directors Meeting, που έγινε διαδικτυακά την Τετάρτη (01/07). Για να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό, οι ομάδες έπρεπε να παρουσιάσουν μια πρωτοβουλία που έφεραν εις πέρας την προηγούμενη σεζόν και αφορά τομείς του marketing, όπως ψηφιακή στρατηγική, ενεργοποίηση χορηγιών, ανάπτυξη επωνυμίας, ticketing και παρουσίαση παιχνιδιού.