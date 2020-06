Nτατόμε: Το video της Euroleague για την... μετακόμιση στο Μιλάνο! (vid)

Η Αρμάνι συνέχισε τις εντυπωσιακές τις κινήσεις, αφού προόσθεσε στο δυναμικό της και τον Τζίτζι Ντατόμε.

Ο Ιταλός έδειξε την χαρά του για τη νέα σελίδα της καριέρας του και ανυπομονεί να φορέσει τη φανέλα του συλλόγου.

Η Euroleague δεν έμεινε αμέτοχη και δημιούργησε video για τη μετακόμιση από τη Φενέρ στην Αρμάνι με στιγμές του παίκτη στους Τούρκους.

.@GigiDatome had an incredible time in the Turkey with @FBBasketbol

But now it's time for a new chapter with @OlimpiaMI1936 #GameON #EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/EAEgYzZF3L

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) June 30, 2020