Ο Ομπράντοβιτς φεύγει, οι ομάδες «καταρρέουν»! (pic)

Είναι ο... Μίδας του ευρωπαϊκού μπάσκετ και ο άνθρωπος με τις περισσότερες κατακτήσεις Euroleague.

O Zέλικο Ομπράντοβιτς αποτελεί παρελθόν από τη Φενέρ και η ιστορία δείχνει πως έρχονται δύσκολα χρόνια για τους Τούρκους.

Όταν ο Ζοτς αποφασίσει να χωρίσει τους δρόμους του με μια ομάδα, τότε εκείνη βλέπει το Final 4 με το... κυάλι.

Ο δημοσιογράφος της «Walla», Αράλε Βάισμπεργκ μάζεψε τα όσα έκαναν οι ομάδες του μετά την αποχώρηση του και το αποτελέσμα είναι εντυπωσιακό!

Η Παρτιζάν έπρεπε να περιμένει 17 χρόνια για να επιστρέψει στο Final 4.

H Mπανταλόνα δεν έχει ξαναπαίξει σε Final 4.

H Ρεάλ επέστρεψε σε Final 4 μετά από 14 σεζόν, ενώ πήρε τρόπαιο μετά από 18.

Η Μπενετόν περίμενε 3 χρόνια και στη συνέχεια... χάθηκε από τη Euroleague.

Τέλος ο Παναθηναϊκός των 5 κατακτήσεων με τον Ομπράντοβιτς δεν έχει ξαναπαίξει σε Final 4

The day after Zeljko Obradovic:

Partizan waited 17 years to reach their only F4.

Joventut never returned to F4.

Real waited 14 years for F4 and 18 years for the cup.

Benetton waited 3 years for F4 and disappeared from EL.

Panathinaikos never returned to F4. pic.twitter.com/7KkUHCLeRs

Arale Weisberg (@Aralos10) June 23, 2020