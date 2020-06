Ντάνιελ Χάκετ: Έγινε ξανά πατέρας! (pics)

Ο Ντάνιελ Χάκετ έγινε για δεύτερη φορά πατέρας, αφού η σύζυγός του, Ελίσα, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι!

Ο μικρούλης θα πάρει το όνομα Λίαμ, όπως αποκάλυψε ο Ιταλός παίκτης με μια τρυφερή φωτογραφία στο instagram.

Ο 32χρονος γκαρντ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας έχει ήδη μία κόρη τεσσάρων ετών, τη Βικτόρια.

Η ρωσική ομάδα τον συνεχάρη για το νέο μέλος της οικογένειας και τού ευχήθηκε τα καλύτερα.

The family of our team’s guard Daniel Hackett got an addition today! The spouse Elisa gave birth to a son Liam in the morning in the hospital of the city of Urbano, Italy.

The boys weight is 3100 g, height is 51 cm.

We wish good health and happiness to the whole family! pic.twitter.com/EbyzPmDiyP

— CSKA Moscow (@cskabasket) June 23, 2020