Πρόεδρος Φενέρμπαχτσε: «Αν ο Ομπράντοβιτς αποδεχτεί τη μείωση, θα μείνει μαζί μας»!

Ο πολυνίκης κόουτς της EuroLeague έχει ξεκαθαρίσει με επίσημη δήλωση του πως προτεραιότητα για τον ίδιο είναι να συνεχίσει στη Φενέρμπαχτσε ενώ ο πρόεδρος της ομάδας της Κωνσταντινούπολης, Αλί Κοτς παραχώρησε απόψε (15/6) συνέντευξη στο επίσημο κανάλι της Φενέρ στο YouTube όπου αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων στο τμήμα μπάσκετ.

«Ο Ομπράντοβιτς ήλθε σήμερα στην Κωνσταντινούπολη. Θα καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι και θα μιλήσουμε για το τι θα συμβεί την επόμενη σεζόν. Το έχω ξαναπεί! Ο Ομπράντοβιτς μπορεί να μείνει εδώ όσο θέλει! Είναι θρύλος του μπάσκετ και έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά των φίλων της Φενέρ! Δεν είναι δυνατόν το μπάτζετ να φτάσει τα 30 εκατομμύρια. Θα μειωθεί σίγουρα! Αυτές είναι οι νέες συνθήκες που ο προπονητής μας θα πρέπει να ακολουθήσει. Αν αποδεχτεί τη μείωση του μπάτζετ, θα συνεχίσει μαζί μας. Θα μιλήσουμε αύριο μαζί του»!

Ο Ομπράντοβιτς αφίχθη σήμερα (15/6) στην Κωνσταντινούπολη και ήδη συνομίλησε με τον general manager Μαουρίτσιο Γκεραρντίνι και τον αντιπρόεδρο Σεμίχ Οζσόι.

Επί ημερών του Ομπράντοβιτς, η Φενέρ μετράει πέντε συνεχόμενες παρουσίες σε Final 4 και τρεις συμμετοχές σε τελικούς, έχοντας όμως να παρουσιάσει μόνο έναν τίτλο, εκείνον του 2017 στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στον Ολυμπιακό.

