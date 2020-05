Μάνατζερ Σβεντ: «Νιώθει άνετα στην Χίμκι, αλλά θα εξετάσουμε όλες τις πιθανότητες» (pics)

Μιλώντας στο Sportando, ο ατζέντης του Σβεντ, Όμπραντ Φίμιτς, είπε ότι «μπαίνει και πάλι στην free agency ως ένας από τους καλύτερους παίκτες εκτός ΝΒΑ. Πολλές ομάδες ρώτησαν για την διαθεσιμότητά του, ενώ απορρίψαμε πρόσφατα και πρόταση από την Κίνα».

Και συνέχισε: «Νιώθει άνετα με τον ρόλο του στην Χίμκι, αλλά πριν πάρουμε οποιαδήποτε απόφαση, θα εξετάσουμε όλα τα πιθανά ενδεχόμενα ώστε να πάρει ο Αλεξέι την σωστή απόφαση».

