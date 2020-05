Με μήνυμα του ο Μάικ Τζέιμς ζήτησε από τον Ταϊρίς Ράις να μην αποσυρθεί, ωστόσο ο παίκτης του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ δεν δείχνει να αλλάζει άποψη.

That ain’t looking too likely but I appreciate it brodie! I’m living through y’all on the court. https://t.co/xgDSzq4YU3

— Rese (@ReseRice4) May 15, 2020