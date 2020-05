Τζέιμς σε Ράις: «Μην αποσυρθείς»! (pic)

Τον περασμένο Δεκέμβριο ο Ταϊρίς Ράις έριξε τη… βόμβα, αποκαλύπτοντας ότι εξετάζει πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από την ενεργό δράση στο τέλος της σεζόν 2020-21.

Ο Αμερικανός γκαρντ έχει πανηγυρίσει την EuroLeague και το EuroCup με τη Μακάμπι και τη Χίμκι, αντίστοιχα, κατακτώντας ισάριθμους τίτλους MVP όμως στη συνέντευξη που παραχώρησε στην Boston Herald, εξήγησε πως αυτή είναι ίσως η τελευταία χρονιά του στο μπάσκετ.

Ο Ράις έγινε σήμερα (15/5) 33 ετών και δέχτηκε τις ευχές του Μάικ Τζέιμς: «Χρόνια πολλά, δεν είναι η ώρα να αποσυρθείς ακόμα. Θέλουμε άλλον έναν χρόνο από εσένα»!

@ReseRice4 happy bday my guy. Not time to retire yet. We need one more year from u

— Mike James (@TheNatural_05) May 15, 2020