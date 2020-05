Με την Ulker Sports Arena και τις κορυφαίες στιγμές που έχουν λάβει χώρα σε αυτό το γήπεδο ασχολήθηκε η Euroleague.

Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπουν οι μεγάλες στιγμές τη Φενέρ.

Ένα γήπεδο που άνοιξε τις πύλες του το 2012.

Δείτε το video

Around the Arenas: Ulker Sports Arena...

Check out some of the facts and memorable moments from the home of @FBBasketbol #EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/QDcJYfyhMo

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 7, 2020