Είναι ένας εκ των πιο ολοκληρωμένων ψηλών της Euroleague και κάνει τα πάντα πάνω στο παρκέ.

Ο Σενγκέλια εντυπωσίασε και φέτος με τη φανέλα της Μπασκόνια, με τους διοργανωτές να συγκεντρώνουν τις κορυφαίες φάσεις του.

.@TokoShengelia23 was doing it ALL for @Baskonia this season

‘Energy moves' | @ENEOSMotorOils | #EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/WC5XOBGgjQ

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 25, 2020