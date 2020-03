Μάικ Τζέιμς: «Από τη στιγμή που δεν μένουν όλοι σπίτι, έχουμε μέλλον ακόμα...» (pic)

Ο Αμερικανός γκαρντ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας έγραψε χαρακτηριστικά στο twitter αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί:

«Αν όλοι οι άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο μείνουν σπίτια τους για έναν μήνα θα μπορούσε όλο αυτό να τελειώσει. Όμως από τη στιγμή που δεν πρόκειται να γίνει, πρέπει να ετοιμαστούμε για μια μεγάλη διαδρομή...»

If everybody in the world stay in the house for a month it could be over but since it won’t happen. We gotta buckle up for a long ride

