Ο Ανδρέας Πιστιόλης θα συνεχίσει να βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία της ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Όπως έκανε γνωστό με επίσημη ενημέρωσή της η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ο Ανδρέας Πιστιόλης υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την ομάδα και θα παραμείνει στον πάγκο της μετά το επιτυχημένο τέλος της σεζόν.

Ο 45χρονος Έλληνας προπονητής ανέλαβε τα ηνία του ρώσικου συλλόγου στα μέσα του Απριλίου και κατάφερε να τον οδηγήσει μέχρι και τους τελικούς της VTB League. Κατά το παρελθόν, ο ίδιος βρισκόταν για αρκετά χρόνια στον πάγκο της ΤΣΣΚΑ ως βοηθός του Δημήτρη Ιτούδη (2014-2022), έχοντας κατακτήσει 6 πρωταθλήματα και 2 τρόπαια της Euroleague.

Head coach Andreas Pistiolis signed a new contract with our club, valid until the end of the 2025-26 season.



https://t.co/qbJS4TiJ03