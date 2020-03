Σφαιρόπουλος για τον κορονοϊό: «Ένα δύσκολο ματς, απέναντι σε έναν αόρατο αντίπαλο» (vid)

«Πρέπει να καταλάβουμε ότι σε αυτήν την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τον κορονοϊό, όλες οι στιγμές είναι πολύ κρίσιμες. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Αντιμετωπίζουμε έναν αόρατο αντίπαλο και πρέπει να δείξουμε πειθαρχία και να παραμείνουμε σπίτια μας. Απολαύστε τις στιγμές με τις οικογένειές σας. Μείνετε σπίτι. Προστατεύστε τους εαυτούς σας. Προστατεύστε τους άλλους γύρω σας. Είναι πολύ σημαντικό. Μείνετε σπίτι» ήταν το μήνυμά του μέσα από τα social media της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

This is our game plan & we'll win it together @EuroLeague #StayHome pic.twitter.com/HdMgbZbVaS

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) March 17, 2020