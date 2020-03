Ντιλέινι: «Δεν μισώ τον Παναθηναϊκό» (pic)

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός γκαρντ είπε ότι «δεν μισώ τον Παναθηναϊκό ή οτιδήποτε άλλο αφορά την ομάδα. Δεν μιλάω για εκείνους και δεν τους κάνω mention, εκτός και να εσείς φίλοι του Παναθηναϊκού βλέπετε τις αναρτήσεις μου. Σταματήστε να με ρωτάτε. Σέβομαι τους φιλάθλους, ενώ έχω φίλους στην ομάδα. Και είναι η τελευταία φορά που το λέω!»

Και η εν λόγω ανάρτηση έγινε με αφορμή τα χθεσινά του σχόλια, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο Παναθηναϊκός δεν πληρώνει στην ώρα του.

I DONT HATE PAO, or anything in regards to the CLUB.. I’m not speaking on them and I don’t mention them unless you PAO fans jump into my mentions. Stop asking me about them, I’ve given respect to the fans, I have friends on the team.. LEAVE IT ALONE. Last time im speaking on it!!

