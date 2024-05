Ο Ολυμπιακός είπε «καλημέρα» μετά τη πρόκριση στο Final Four του Βερολίνου με τον στεναχωρημένο πιτσιρικά ο οποίος είχε κλέψει την παράσταση στο Game 2.

Είναι αυτό που λένε. Έχει ο καιρός γυρίσματα. Και ο πιτσιρικάς που είχε «συλληφθεί» από την τηλεοπτική κάμερα να κλαίει για την ήττα του Ολυμπιακού από την Μπαρτσελόνα στο Game 2, πλέον μπορεί να... πακετάρει τις βαλίτσες του για το Final Four του Βερολίνου.

Με αυτόν τον τρόπο η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ θέλησε να πει την καλημέρα μετά τη μεγάλη πρόκριση για την τελική φάση της Euroleague και να στείλει και ένα μήνυμα στον -τότε στεναχωρημένο- πιτσιρικά: «Η επιτυχία ξεκινά από τα λυπημένα δάκρυα και τελειώνει με τα χαρούμενα δάκρυα. Βάλε ένα χαμόγελο στο πρόσωπό σου μικρέ και ετοίμασε βαλίτσες. Βερολίνο ερχόμαστε» ανέφερε η ΚΑΕ Ολυμπιακός στην σχετική της ανάρτηση.

Kalimera! 😊☕️❤️



SUCCESS starts from sad tears and Ends with happy tears…



Put a smile on your face Kiddo and pack your bags.



Berlin here we come!!!#OlympiacosBC #TogetherWeFight #WeAreOlympiacos pic.twitter.com/eLw8DgiFUx