Ο Λίο Βέστερμαν αστόχησε σε ένα μακρινό σουτ, αλλά ο Ντέρικ Ουίλιαμς κυνήγησε τη φάση και με φόλοου κάρφωμα πρόσφερε θεαματικό στιγμιότυπο.

Δείτε τη φάση από τον Αμερικανό φόργουορντ της Φενέρμπαχτσε...

.@DWXXIII follows up the miss by ferociously SLAMMING home the put back! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/mzaF52b05c

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 4, 2020