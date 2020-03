Πιτίνο: «Ήρθε η ώρα να παίξουμε σαν Σπαρτιάτες!» (pic)

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ηττήθηκε με 81-78 από τον Ολυμπιακό και έπεσε στο 14-13, μπαίνοντας σε περιπέτειες.

Ο Ρικ Πιτίνο θέλησε να δώσει το σύνθημα για τη δύσκολη συνέχεια με ανάρτηση του στο twitter.

«2.500 χρόνια πριν γιορτάσαμε την μάχη των Θερμοπυλών από τους Σπαρτιάτες. Δίνουμε τα εύσημα στους αντιπάλους μας για το αποψινό, αλλά ήρθε η ώρα για το δύσκολο πρόγραμμα μας να παίξουμε σαν τους Σπαρτιάτες. Η ιστορία μας δινει μαθήματα. Ήρθε η ώρα», έγραψε,

2500 years ago we celebrated the epic Battle of Thermopylae by the Spartans! We give credit to our opponents for their victory tonight, but it’s time with our difficult schedule to play like the the Warriors of Sparta. History teaches many lessons. It’s time!

