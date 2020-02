Εντυπωσιακός ήταν ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Κέβιν Πάντερ κόντρα στον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ.

Ο γκαρντ του Ερυθρού Αστέρα έκανε ρεκόρ καριέρας σε πόντους και PIR και... εκτέλεσε τους πράσινους.

Δείτε τα καλύτερα του.

A career night for @KPJunior_ in the dub last night!

24pts 28PIR

A career high in points and PIR, last night he dominated #GameON pic.twitter.com/xFh5HPnbKr

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 6, 2020