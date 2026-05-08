Παναθηναϊκός - Βαλένθια: Με πατερίτσες και δεμένο πόδι ο Πουέρτο, δεν παίζει στο Game 4
Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων ο τραυματισμός του Χοσέπ Πουέρτο θα τον κρατήσει εκτός δράσης από την 4η αναμέτρηση της σειρας.
Ο Ισπανός φόργουορντ τραυματίστηκε στον αστράγαλο κατά τη διάρκεια της 2ης περιόδου του Game 3 και δεν ήταν σε θέση να δώσει το «παρών» ύστερα από 48 ώρες. Μάλιστα έφτασε στο Telekom Center Athens με δεμενο το πόδο και έχοντας πατερίτσες.
Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι θα μείνει εκτός για περίπου δύο εβδομάδες, όπερ και σημαίνει ότι θα υπολογίζεται από τον Πέδρο Μαρτίνεθ και στην περίπτωση που η σειρά πάει και σε 5ο παιχνίδι.
Οι διαθέσιμοι παίκτες για τον Ισπανό προπονητή είναι οι Μπαντιό, Τέιλορ, Ρίβερς, Πραντίγια Ντε Λαρέα, Κι, Μοντέρο, Σάκο, Τόμπσον, Κόστελο, Νόγκες,
💥 Η αποστολή της Βαλένθια κατέφτασε στο «Τ-Center», με την συνοδεία της αστυνομίας, ενώ και ο τραυματίας Πουέρτο εμφανίστηκε με πατερίτσες!#paobc pic.twitter.com/7YVGbC3KHa— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 8, 2026
