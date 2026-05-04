Έπειτα από 9 σεζόν και 12 τρόπαια, η Άννα Σπυριδοπούλου αποχωρεί από τον Ολυμπιακό.

Συγκεκριμένα η ελληνίδα παίκτρια, αποχαιρετά την ομάδα του Πειραιά, μετά από 9 χρόνια παρουσίας στον σύλλογο. Η Σπυριδοπούλου κατέκτησε επτά πρωταθλήματα, τέσσερα Κύπελλα και ένα Σούπερ Καπ, με τις «ερυθρόλευκες» να την αποχαιρετούν με μια συγκινητική ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Εννέα χρόνια, 12 τρόπαια, «αμέτρητες» νίκες. Αυτά ζήσαμε στο κοινό μας ταξίδι με την Άννα Σπυριδοπούλου. Μετά από εννέα σεζόν μαζί, οι δρόμοι μας χωρίζουν.

Άννα, σε ευχαριστούμε για όλες τις στιγμές. Για το πάθος, τη μαχητικότητά σου, την αγάπη σου για τον Ολυμπιακό μας. Για την προσφορά σου εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου, με το σπουδαίο σου ταλέντο και την ξεχωριστή σου προσωπικότητα!

Καλή συνέχεια στην καριέρα και τη ζωή σου! Για πάντα κομμάτι της «ερυθρόλευκης» οικογένειας».



