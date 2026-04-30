Ολυμπιακός - Μονακό: Ο Φουρνιέ έβαλε τρίποντο και έκανε δύο high-five με τον Μπαρτζώκα!
Ο Εβάν Φουρνιέ ευστόχησε σε τρίποντο από τη γωνία, με τον Γάλλο να το πανηγυρίζει... μαζί με τον Γιώργο Μπαρτζώκα.
Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν καταπληκτικός στο πρώτο ημίχρονο με 8 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ, όμως μια φάση ήταν εκείνη που ξεσήκωσε ακόμη και τον Γιώργο Μπαρτζώκα.
Λίγο πριν το ημίχρονο, ο Φουρνιέ βρέθηκε ολομόχανος στη γωνία μπροστά από τον πάγκο του Ολυμπιακού και ευστόχησε, γυρνώντας προς τον Γιώργο Μπαρτζώκα και κάνοντας μαζί του δύο high-five.
Τα δύο high-five Φουρνιέ - Μπαρτζώκα:
Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.