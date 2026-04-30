Ο Εβάν Φουρνιέ ευστόχησε σε τρίποντο από τη γωνία, με τον Γάλλο να το πανηγυρίζει... μαζί με τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν καταπληκτικός στο πρώτο ημίχρονο με 8 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ, όμως μια φάση ήταν εκείνη που ξεσήκωσε ακόμη και τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Λίγο πριν το ημίχρονο, ο Φουρνιέ βρέθηκε ολομόχανος στη γωνία μπροστά από τον πάγκο του Ολυμπιακού και ευστόχησε, γυρνώντας προς τον Γιώργο Μπαρτζώκα και κάνοντας μαζί του δύο high-five.

Τα δύο high-five Φουρνιέ - Μπαρτζώκα:

