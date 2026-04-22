Ο ανεξήγητος προγραμματισμός από την Euroleague χωρίζει το ελληνικό κοινό

Δυσαρέσκεια στο ελληνικό κοινό για τις ημέρες και τις ώρες των αγώνων του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στα play offs της Euroleague.

Κάθε χρόνο, στην ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας της Euroleague, υπάρχουν... φωνές για τη διεξαγωγή της τελευταίας αγωνιστικής, η οποία δεν προγραμματίζεται για την ίδια μέρα και ώρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των αναμετρήσεων. Θα περίμενε κανείς τουλάχιστον, στα play offs της διοργάνωσης, ο ορισμός των αγώνων να ήταν τέτοιος που να μην προκαλούσε προβλήματα στο φίλαθλο κοινό. Πόσω μάλλον όταν μιλάμε για αυτό που ανήκει σε μία από τις μεγαλύτερες (σ.σ. αν όχι τη μεγαλύτερη) αγορές στην Ευρώπη, την ελληνική.

Κι όμως, έγινε και αυτό... Από χθες το βράδυ λοιπόν, μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μονακό που του εξασφάλισε την παρουσία του στην επόμενη φάση, υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια στο φίλαθλο κοινό που απολαμβάνει το μπάσκετ ανεξαρτήτως ομάδων. Βλέπετε, τόσο ο Ολυμπιακός που βγήκε πρώτος στην κανονική διάρκεια, όσο και ο Παναθηναϊκός που προκρίθηκε πριν από λίγες ώρες, θα δώσουν την ίδια μέρα τους πρώτους και τους δεύτερους αγώνες. Ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ με τον νικητή του Μονακό-Μπαρτσελόνα και ο Παναθηναϊκός στη Βαλένθια με την ομώνυμη ομάδα.

Η διαφορά του τζάμπολ των δύο παιχνιδιών θα είναι μόλις 45 λεπτά. Το ματς των «ερυθρόλευκων» θα ξεκινήσει στις 9:00 και αυτό του «τριφυλλιού» στις 9:45, κάτι που σημαίνει ότι το ελληνικό κοινό από ένα σημείο και μετά θα κληθεί να διαλέξει τι θα δει... Είτε το δεύτερο ημίχρονο του Ολυμπιακού, είτε το πρώτο του Παναθηναϊκού.

Και αν για τη Φενέρμπαχτσε που θα παίξει και αυτή Τρίτη-Πέμπτη τα ματς με τη Ζαλγκίρις δεν γινόταν να πάνε τα ματς μία μέρα λόγω των ημιτελικών του Champions League στο βόλεϊ γυναικών, για τα ματς των «αιωνίων» δεν έχει γίνει γνωστή κάποια εξήγηση...

Αξίζει να σημειωθεί πως κάτι ανάλογο είχε γίνει και πρόπερσι, όταν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έπαιζαν την ίδια μέρα το τρίτο και το τέταρτο ματς της σειράς τους με Μακάμπι και Μπαρτσελόνα αντίστοιχα. Αντιθέτως, πέρυσι κανένα από τα παιχνίδια τους στα play offs δεν διεξήχθη την ίδια μέρα.

