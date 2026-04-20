Ο Ματιέ Στράζελ εξέφρασε την πίστη του στην Μονακό ενόψει του Play In και του αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο «Telekom Center Athens».

Ο Γάλλος πλέι μέικερ είναι ένας από τους οκτώ διαθέσιμους παίκτες για τον προπονητή Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι ενόψει και του αγώνα με τον Παναθηναϊκό με φόντο την είσοδο στα Playoffs.

Όπως είναι γνωστό οι Μονεγάσκοι ταξίδεψαν στην Αθήνα με οκτώ παίκτες καθώς είναι εκτός οι τραυματίες Νίκολα Μίροτιτς, Νεμάνια Νέντοβιτς και Τέρι Τάρπεϊ.

Ανάμεσά τους και ο Ματιέ Στραζέλ, ο οποίος εξέφρασε την αισιοδοξία του για το παιχνίδι, παρά το γεγονός ότι θα υπάρχουν μόλις οκτώ παίκτες διαθέσιμοι.

«Τίποτα δεν είναι αδύνατο» ανέφερε αρχικά ο παίκτης της Μονακό και συνέχισε: «Έχουμε αποκτήσει αυτοπεποίθηση και θα δούμε αν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Ακόμα διεκδικούμε όλους τους τίτλους. Δεν πρόκειται να σταματήσουμε τώρα!»