Hoopfellas: «Ο Παναθηναϊκός μπορεί να διαβάσει την Μονακό»
Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Μονακό στο Play In, με τον Hoopfellas να αναλύει αυτό το ματσάρισμα στο Gazz Floor.
Μεταξύ άλλων, ο Hoopfellas τόνισε ότι ο Παναθηναϊκός έχει το πάνω χέρι στη σειρά, ενώ αναφέρθηκε και στην άμυνα απέναντι στους Μονεγάσκους, η οποία θα αποτελέσει κλειδί για την αναμέτρηση.
«Τρέφω μεγάλη εκτίμηση για την Μονακό. Κανένα παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο και θα προτιμούσα να το αποφύγει το play in. Δεν είναι ο καλύτερος προθάλαμος για μια μεγάλη σειρά.
Σήμερα πέρασε πάνω από την Χάποελ η Μονακό. Ταχυδυναμική ομάδα. Μπορεί όμως να την διαβάσει ο Παναθηναϊκός. Την έχει παίξει. Είναι θέμα άμυνας. Να τους κρατήσεις χαμηλά. Μιλάμε για ένα ματς όχι μια σειρά. Ο Παναθηναϊκός έχει το επάνω χέρι απέναντι στη Μονακό. Έχει μεγαλύτερο βάθος. Θα είναι δύσκολο για τον Παναθηναϊκό αλλά οτιδήποτε θα ήταν δύσκολο», σχολίασε, μεταξύ άλλων, ο Hoopfellas, ενώ στην συνέχεια αναφέρθηκε και στην Βαλένθια.
Ολόκληρο το σχόλιο του Hoopfellas στο Gazz Floor by Novibet:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.