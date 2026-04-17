Ο Ντάβιντε Καλάμπρια βρέθηκε στο T-Center για να παρακολουθήσει τον «τελικό» του Παναθηναϊκού με την Αναντολού Εφές.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Αναντολού Εφές για την 38η και τελευταία αγωνιστική της regular season στη EuroLeague με στόχο το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στη βαθμολογία, όμως αυτό δεν εξαρτάται μόνο από το δικό του αποτέλεσμα.

Στο πλευρό της ομάδας βρέθηκαν αρκετοί αστέρες του ποδοσφαίρου με πρώτο και καλύτερο τον εμβληματικό Γιώργο Καραγκούνη.

Όμως και ο Ντάβιντε Καλάμπρια έδωσε το «παρώ» στο T-Center για να στηρίξει την προσπάθεια των «πράσινων», ενώ μάλιστα όπως φάνηκε είχε κάνει μία στάση πρώτα για τα... ψώνια του στο PAO Shop.

