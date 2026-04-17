Ο Μόουζες Ράιτ πραγματοποιεί «μυθική» εμφάνιση στην αναμέτρηση της Ζάλγκιρις κόντρα στο Παρί, έχοντας 12 ριμπάουντ στο πρώτο μέρος!

Συγκεκριμένα ο πρώην σέντερ του Ολυμπιακού πέτυχε double-double σε 16 λεπτά παιχνιδιού, ενώ έκλεισε το ημίχρονο με 11 πόντους (4/4δίποντα, 3/5 βολές), 12 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα, συγκεντρώνοντας 29 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, σε 10:41 λεπτά συμμετοχής.

Ο Μάοντο Λο ξεχωρίζει επίσης για τη Ζάλγκιρις, έχοντας 17 πόντους (4/5 δίποντα, 3/4 τρίποντα).

Μάλιστα, η συγκεκριμένη αναμέτρηση ενδιαφέρει και τον Παναθηναϊκό, καθώς με ήττα της Ζάλγκιρις και νίκη των «πρασίνων» επί της Εφές θα πάρουν απευθείας την πρόκριση για τα play-offs.