Ζάλγκιρις - Παρί: «Μυθικό» πρώτο ημίχρονο από τον Μόουζες Ράιτ
Απίστευτα πράγματα κάνει ο Μόουζες Ράιτ στο ημίχρονο της αναμέτρησης μεταξύ της Ζάλγκιρις με την Παρί, έχοντας 12 ριμπάουντ στο πρώτο μέρος!
Συγκεκριμένα ο πρώην σέντερ του Ολυμπιακού πέτυχε double-double σε 16 λεπτά παιχνιδιού, ενώ έκλεισε το ημίχρονο με 11 πόντους (4/4δίποντα, 3/5 βολές), 12 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα, συγκεντρώνοντας 29 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, σε 10:41 λεπτά συμμετοχής.
Ο Μάοντο Λο ξεχωρίζει επίσης για τη Ζάλγκιρις, έχοντας 17 πόντους (4/5 δίποντα, 3/4 τρίποντα).
Μάλιστα, η συγκεκριμένη αναμέτρηση ενδιαφέρει και τον Παναθηναϊκό, καθώς με ήττα της Ζάλγκιρις και νίκη των «πρασίνων» επί της Εφές θα πάρουν απευθείας την πρόκριση για τα play-offs.
