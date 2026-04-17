Η Αναντολού Εφές θα παραταχθεί με δύο σημαντικές απουσίες κόντρα στον Παναθηναϊκό, καθώς ο Σέιν Λάρκιν και ο Αϊζάια Κορντινιέ δεν είναι διαθέσιμοι.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Αναντολού Εφές για την 38η και τελευταία αγωνιστική της regular season στη EuroLeague.

Oι πράσινοι παίζουν τα... ρέστα τους στο T-Center καθώς στο τέλος της βραδιάς θα τερματίσουν στην τελική κατάταξη από 6οι μέχρι 9οι ανάλογα και τα υπόλοιπα αποτελέσματα φιλοδοξώντας φυσικά την απευθείας είσοδο στα play offs.

Η Εφές που βρίσκεται στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας ταξίδεψε στην Αθήνα με δύο σημαντικές απουσίες στο ρόστερ της. Ο Αϊζάια Κορντινιέ είναι εκτός δράσης από την 35η αγωνιστική, ενώ διαθέσιμος δεν είναι ούτε ο Σέιν Λάρκιν που δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του αγώνα, αν και έχει επιστρέψει στη δράση μετά τον τραυματισμό του.

Κανονικά στη διάθεση του Πάμπλο Λάσο είναι οι Βενσάν Πουαριέ και Σέιμπεν Λι.