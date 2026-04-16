Παναθηναϊκός - Εφές: Η διαιτητική τριάδα του ματς
Το τελευταίο του ματς για τη regular season της Euroleague θα παίξει ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι θα υποδεχθούν την Εφές την Παρασκευή (17/4, 21:15) στο T-Center και οι διοργανωτές έκαναν γνωστούς τους διαιτητές της αναμέτρησης.
Η τριάδα που θα διευθύνει το ματς αποτελείται από τον Σρέτεν Ράντοβιτς, τον Κάρλος Κορτές και ο Ζοζέφ Μπισάνγκ.
Οι πράσινοι μπορούν να τερματίσουν από έκτοι μέχρι ένατοι, ανάλογα με τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής, ψάχνοντας τη νίκη για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα.
