Stoiximan GBL: MVPs της αγωνιστικής οι Μιλουτίνοφ-Άπλμπι
Εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση τόσο του Νίκολα Μιλουτίνοφ όσο και του Ταϊρί Άπλμπι, βάζοντας το λιθαράκι στις νίκες του Ολυμπιακού και της Μυκόνου για την 25η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Οι δυο τους είχαν 26 στο ranking και έτσι μοιράστηκαν το βραβείο του MVP. Ο σέντερ των Πειραιωτών είχε 16 πόντους (6/8 βολές, 5/9 δίποντα), 11 ριμπάουντ, τρεις ασίστ και δύο μπλοκ στη νίκη επί του Άρη
Εξαιρετικός και ο παίκτης της Μυκόνου στη νίκη επί του Περιστερίου με 21 πόντους (5/7 βολές, 5/6 δίποντα, 2/8 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, εννέα ασίστ και τέσσερα κλεψίματα.
