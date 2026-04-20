Δείτε την παρακάμερα της νίκης του Ολυμπιακού κόντρα στον Άρη στη Stoiximan GBL.

Ο Ολυμπιακός πάτησε γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και πήρε τη νίκη κόντρα στον Άρη με 92-81, ανεβαίνοντας στο 23-0 της βαθμολογίας της Stoiximan GBL.

Η παρακάμερα του αγώνα είχε πλούσιο υλικό από την οικογενειακή ατμόσφαιρα στο ΣΕΦ, αλλά και από την πρόταση γάμου μετά το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου όταν ένας φίλαθλος των «ερυθρολεύκων» αποφάσισε να... γονατίσει και να χαρίσει δαχτυλίδι στη σύντροφό του. Από τα highlights φυσικά ήταν και το δώρο του Εβάν Φουρνιέ σε μικρό φίλο της ομάδας.